نجاح آخر تحققه جامعة إسطنبول جيليشيم في أنشطة البحث والابتكار

2023/04/03 | 18:20 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول – لقد جرى في وقت سابق الإعلان عن نتائج “تصنيفات مؤشر SCImago لنجاح الجامعات”، وهي المعنية بتصنيف أبحاث الجامعات العالمية، والابتكار والتأثيرات الاجتماعية.وقد حازت جامعة إسطنبول جيليشيم، وهي التي تتميز بدراساتها البحثية في مختلف التخصصات؛ على الانتباه بفضل نتائجها في تخصصات مثل القانون والهندسة المدنية والهندسة الصناعية وعلم النفس والهندسة والعلوم البيئية والأعمال.[…]

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