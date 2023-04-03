الجيش الإسرائيلي: الدرون التي تم اعتراضها يوم الأحد كانت إيرانية الصنع

2023/04/03 | 18:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن الطائرة بدون طيار (درون) التي تم اعتراضها، الأحد، بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي من سوريا، كانت إيرانية الصنع.

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