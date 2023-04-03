احباط تمرير كميات هائلة من الأرز المنتهي الصلاحية في الانبار

2023/04/03 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار الدكتور احمد صباح الدليمي ،الاثنين، عن احباط محاولة بيع كميات كبيرة من الأرز بعمليات تفتيش استهدفت محال خزن المواد الغذائية في مناطق غربي مدينة الرمادي .

وقال الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” لجان التدقيق والتفتيش في مديرية دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية احبطت محاولة بيع كميات كبيرة من الأرز نوع (جوكر) المنتهي الصلاحية اثناء عمليات تفتيش على محال خزن المواد الغذائية في سوق منطقة السبعة كيلو غربي مدينة الرمادي “.

واضاف ان” اللجنة المختصة قامت بائتلاف الكميات المضبوطة وفق القانون وبحضور اصحاب العلاقة ، مبينا ان” الحملة جاءت على خلفية انتشار انواع من الأرز في الاسواق المحلية في الانبار ما دعا الجهات الصحية الى مراقبة هذه الانواع لمدى صلاحيتها لاستهلاك البشري ووجدت ان هذه النوعية من الأرز (الجوكر) منتهية الصلاحية ومخالفة للضوابط الخزن والبيع ، موضحا ان” غرامات مالية واغلاق محال المخالفين واحالتهم الى القضاء في حال ترويج بضاعة منتهي الصلاحية لدواعي ربحية”.

يشار الى ان لجان الصحة والامن الوطني في محافظة الانبار كثفا من عمليات مراقبة الاسواق والمحال التجارية لمنع ترويج وبيع المواد المنتهية الصلاحية “.

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