وزير التجارة: لم نؤشر أي زيادة بأسعار المواد الغذائية

2023/04/03 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي زيادة في أسعار المواد الغذائية في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الغريري للوكالة الرسمية، إن “تسليم السلة الرمضانية مستمر ولا يوجد أي تأخير في تسليمها”، لافتا الى أن “السلة توزع على شكل وجبات تباعا لجميع المواطنين كونه لا يمكن تسليم 41 مليون مواطن في وقت واحد”.

وأضاف، أنه “حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني فأن توزيع السلة الغذائية على المواطنين يتم بأقل من شهر”، مبينا، أن “الوزارة لم تسجل أي زيادة في أسعار المواد الغذائية في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك”.

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