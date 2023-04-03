2023/04/03 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الأربعاء ويتضمن القراءة الأولى لقانون الموازنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الأربعاء ويتضمن القراءة الأولى لقانون الموازنة قناة التغيير الفضائية.

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