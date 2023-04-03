2023/04/03 | 18:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mBJ78ZEmkN4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مازن فاضل: دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة وجهت بتفعيل نظام إلغاء معاملات صحة الصدور) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مازن فاضل: دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة وجهت بتفعيل نظام إلغاء معاملات صحة الصدور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).