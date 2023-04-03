2023/04/03 | 18:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9KQ9xVzUKl0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | عبدالله فاضل: القضاء على روتين المعاملات يعتبر من اهم اهداف منصة اور) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | عبدالله فاضل: القضاء على روتين المعاملات يعتبر من اهم اهداف منصة اور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).