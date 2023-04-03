الطاقة الدولية: تخفيضات أوبك+ ستفاقم اضطراب السوق وترفع الأسعار

2023/04/03 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت وكالة الطاقة الدولية، ان :"تخفيضات أوبك+ (بمشاركة العراق) لإنتاج النفط تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ورفع الأسعار".

وبينت ان القرار يأتي "في وقت تضر فيه الضغوط التضخمية بالمستهلكين بشكل خاص في الاقتصادات النامية والناشئة".

ولفتت الى ان "التخفيضات تتزامن مع فترة من عدم اليقين المتزايد في أسواق النفط العالمية والمخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي".

وأحدث تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا والعراق هزة في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.6 مليون برميل يوميا أمس الأحد.

وسجلت أسعار النفط اليوم الاثنين، أكبر زيادة يومية منذ نحو عام بعد أن تسبب الإعلان المفاجئ من تحالف "أوبك+" بخفض الإنتاج بقدر أكبر في إرباك الأسواق.

وقفز خام برنت الى 84 دولاراً كما أرتفع الخام الامريكي الى 79 دولاراً للبرميل.

وبلغت حصة العراق من التخفيض 211 ألف برميل الذي سيبدأ من الأول من شهر آيار المقبل.

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