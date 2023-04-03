2023/04/03 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TS4TmCslmzc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرباوي: في هذه الحالة سيكون التيار الصدري أكبر الخاسرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العرباوي: في هذه الحالة سيكون التيار الصدري أكبر الخاسرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).