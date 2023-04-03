نتنياهو يرجئ قرار إقالة وزير الدفاع بسبب التوتر في إسرائيل

2023/04/03 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، إرجاء إقالة وزير الدفاع الذي كان قد أعلنها منذ نحو أسبوع، بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها البلاد.وذكر مسؤول في مكتب نتنياهو، أن […]

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