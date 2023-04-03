2023/04/03 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي زيادة في أسعار المواد الغذائية في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.وقال الغريري في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يؤكد عدم تأشير زيادة بأسعار المواد الغذائية المركز الخبري الوطني.

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