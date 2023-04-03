2023/04/03 | 19:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التخطيط، اليوم، الاثنين، إن فرقها المتخصصة زارت مشروع إنشاء “طريق ياحسين” في محافظة كربلاء المقدسة، للوقوف على مراحل تقدم العمل وضمان انجازه وفقا لتوقيتاته المحددة، مشيرة الى ان الطريق يمثل اهمية كبيرة في تسهيل حركة الزائرين خلال الزيارات المليونية التي تشهدها المحافظة، لاسيما زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).واوضحت الوزارة في بيانها، ان […]

ظهرت المقالة نسبة الإنجاز وصلت إلى 95%..



التخطيط تكشف تفاصيل “طريق ياحسين” في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

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