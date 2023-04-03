بعد قرار المحكمة الفرنسية… نفطنا لنا أم علينا؟

2023/04/03 | 19:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش ما وراء ذلك الرضوخ والإستسلام للأمر القضائي الذي فازت به حكومة بغداد بإكتسابها دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط من إقليم...أكمل القراءة ←

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