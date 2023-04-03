رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان في مراقبة أداء مؤسسات الدولة

2023/04/03 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين ، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية “بحث الأوضاع العامة والتطورات السياسية والأمنية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة لما لها من مساس مباشر بحياة الناس ومعيشتهم، وبما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي وتلبية متطلبات المواطنين”.

كما أشار رشيد بحسب البيان إلى أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في مراقبة أداء مؤسسات الدولة.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى مشاركة العراق في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في نيويورك مؤخرا، ودعم رؤساء وقادة الدول إلى العراق في مواجهة مخاطر أزمة المياه والتغيرات المناخية.

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