الطوكي: السوداني تعهد بالتواجد داخل البرلمان عند قراءة الموازنة

2023/04/03 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب المستقل كاظم الطوكي، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بالتواجد داخل مجلس النواب عند التوجه نحو قراءة الموازنة من اجل الاجابة على اسئلة واستفسارات النواب حول فقراتها وبنودها.

وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك امكانية لتمرير الموازنة العامة خلال شهر رمضان خصوصا ان هناك تحركات حثيثة ومطالبات بأن يتم انجازها داخل البرلمان ومن ثم المضي بتشريعها”.

واضاف ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد اكد انه حصل على موافقة جميع الكتل السياسية على بنود الموازنة وفقراتها قبل ان يرسلها الى مجلس النواب وبالتالي فأنها لن تأخذ وقتاً طويلا عند البدء بالقراءة والتشريع”.

وبين ان “رئيس الوزراء تعهد عند ارسال الموازنة الى مجلس النواب بالتواجد داخل البرلمان عند التوجه نحو قراءة الموازنة من اجل الاجابة على استفسارات النواب والاجابة عليها وتوضيح بعض فقرات الموازنة”.

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