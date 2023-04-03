رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة

2023/04/03 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الإثنين، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة المالية لعام 2023.

وذكر بيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم)، ان رشيد "استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وأعضاء مجلس النواب حسين الازيرجاوي، ومحمد الدوري، وحسن الخفاجي، وعلي الساعدي، وهيثم الفهد".

وأشار البيان الى، ان اللقاء "بحث الأوضاع العامة والتطورات السياسية والأمنية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة لما لها من مساس مباشر بحياة الناس ومعيشتهم، وبما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي وتلبية متطلبات المواطنين".

ولفت الرئيس رشيد إلى أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في مراقبة أداء مؤسسات الدولة.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى "مشاركة العراق في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في نيويورك مؤخرا، ودعم رؤساء وقادة الدول إلى العراق في مواجهة مخاطر أزمة المياه والتغيرات المناخية".

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