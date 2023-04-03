ميسي يضع 4 شروط للعودة إلى برشلونة

2023/04/03 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، الإثنين، عن الواجبات التي يتعين على برشلونة القيام بها، من أجل استعادة أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي تعاقد ميسي، مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تفعيل بند التمديد حتى الآن.

وعلى ما يبدو، فإن ميسي لن يجدد تعاقده في حديقة الأمراء، في ظل تدهور علاقته بالجماهير الباريسية، التي اعتادت إطلاق الصافرات ضده، منذ توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حريص كل الحرص على استعادة ميسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومع ذلك، فإن هناك 4 شروط يجب الوفاء بها، إذا أراد برشلونة إعادة ميسي إلى ملعب كامب نو، وهي:

- إرسال عرض مالي جيد، مثل العرض الذي قدمه له ناديه الحالي على الطاولة.

- اتصال خوان لابورتا به، وتحديد موعد لعقد مقابلة بينهما، وشرح ما حدث عام 2021، وأسباب فشل برشلونة في تجديد العقد.

- يحتاج ميسي ووالده إلى شرح كيف يمكن أن يعود ليو للعب في الليجا، دون أن يتعرض النادي لمشاكل مالية تتعلق بـ"اللعب النظيف".

- اشتراط ميسي سرية المفاوضات، لأن إصرار برشلونة علنًا على وجود اتصالات معه قد يأتي بنتائج عكسية، ولا يزال أمام ليو شهورا ليعيشها في باريس، و4 مباريات على الأقل في حديقة الأمراء.

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