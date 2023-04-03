عضو بالأمن النيابية: عشرات الاف المعتقلين بتشابه أسماء او اعترافات تحت التعذيب

2023/04/03 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب نايف الشمري، ان اثناء عمليات التحرير هناك الآف المواطنين اعتقلوا واعترفوا نتيجة التعذيب.

وقال الشمري في تصريحات متلفزة، انه "في زمن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، سلمناه قائمة تحتوي 80 ألف شخص مطلوب بتشابه الأسماء"، مبينا انه "تم اتخاذ اجراء في حينها تحت مايسمى فك الاشتباه".

ويروي الشمري في حديثه، قصة رجل من الموصل، لديه ابن واحد ولم يسمح له بالخروج من باب المنزل طوال تواجد تنظيم داعش الارهابي في المدينة، مشيرا الى انه في احدى الايام خرج بصحبته وتم إيقافه في احدى السيطرات، لاعتقال ابنه مؤكدين انه مطلوب وفق المادة 4 إرهاب.

وأوضح انه فيما بعد تبين ان القضية تشابه اسماء ايضًا.

وأشار الشمري الى وجود احتمالية تشريع قانون العفو العام كونه جزءًا من الاتفاق السياسي.

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