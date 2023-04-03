2023/04/03 | 20:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t_qNTqUsiS8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل تلفزيوني : العراقيون يحبون الزواج من اللبنانيات | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل تلفزيوني : العراقيون يحبون الزواج من اللبنانيات | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).