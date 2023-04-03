رشيد يلتقي المندلاوي ويؤكد ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة

2023/04/03 | 20:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، أن الإسراع في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للبلد يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي وتلبية متطلبات المواطنين. وقال مكتب رئيس الجمهورية في […]

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