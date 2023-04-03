2023/04/03 | 20:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، ضبط 35 بطاقة فيزا كارد في مركز كمرك القائم الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “تم ضبط 35 بطاقة فيزا كارد (مخبأة داخل عجلة) تعود لمسافر كان يروم مغادرة البلاد عبر مركز كمرك القائم الحدودي”.وأضافت، أنه” تمت عملية الضبط بالتعاون مع هيئة المنافذ […]

ظهرت المقالة الكمارك تعلن ضبط 35 بطاقة فيزا كارد في مركز القائم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعلن ضبط 35 بطاقة فيزا كارد في مركز القائم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعلن ضبط 35 بطاقة فيزا كارد في مركز القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).