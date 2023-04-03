2023/04/03 | 20:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجه محرك البحث غوغل، تنبيها عاجلا إلى المليارات من مستخدمي...

ظهرت المقالة تحذير من غوغل إلى مستخدمي متصفح كروم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من غوغل إلى مستخدمي متصفح كروم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من غوغل إلى مستخدمي متصفح كروم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).