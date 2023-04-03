بعد الاعتراف بابادتهم، المانيا تستمر بالضغط على الحكومة العراقية لإنهاء ملف النزوح 

2023/04/03 | 20:59 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك قبل شهر، اعترفت المانيا اسوة ببقية الدول بابادة الايزيدية و اعتبر جرائم تنظيم داعش الارهابي جرائم الإنسانية مما وضعها في موقف يدعم الايزيدية في العراق خاصة و ان ثاني اكبر تجمع ايزيدي في المانيا.و ضمن خططها و سعيها لانهاء ملف النزوح، التقت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، صباح اليوم …

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