السوداني يزور ضريح الإمام أبي حنيفة النعمان في الاعظمية

2023/04/03 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ضريح الإمام أبي حنيفة النعمان في الاعظمية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير زار ضريح الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه في مدينة الأعظمية".

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