الكهرباء تضمن وقودًا محليًا لمحطات ميسان

2023/04/03 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء عن ادراج أغلب حقول الغاز ضمن خط الاستثمار مع شركة سيمنز الألمانية وشركات عالمية أخرى.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد موسى لـ(بغداد اليوم)، ان :"الكهرباء مضت بالاتفاق مع وزارة النفط على تزويد محطة ميسان الاستثمارية ومحطة ميسان الغازية بالغاز بالكامل".

وبين، ان :"الوزارة تأمل بأن يتم توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات استعدادا للصيف المقبل والسنوات اللاحقة".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني أعلن، الأربعاء الماضي، ان حكومته "اتخذت عدة إجراءاتٍ لتطوير قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة وللحصول على مصدر مهمٍّ لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي".

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