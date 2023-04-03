وفد رفيع من الدفاع يصل ديالى.. 4 مسارات جديدة للمرحلة الامنية القادمة

2023/04/03 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن وصول وفد رفيع من وزارة الدفاع إلى محافظة ديالى لمناقشة خطة فرض القانون المستمرة منذ 3 اسابيع.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وفدا رفيعا من وزارة الدفاع وصل الى مقر عمليات ديالى، وعقد سلسلة لقاءات مهمة مع كبار قادة العمليات والفرقة الاولى والتشكيلات الساندة لمعرفة نتائج خطة فرض القانون المستمرة منذ اكثر من 3 اسابيع".

واضاف، ان "الوفد حدد 4 مسارات للمرحلة الامنية القادمة في ديالى ابرزها اعادة الانتشار في 4 قواطع وتفعيل الجهد الاستخباري وادامة زخم العمليات النوعية في تعقب خلايا داعش والعصابات الاجرامية واكمال ملف تأمين المناطق المحررة لاعادة ما تبقى من الاسر النازحة".

واشار الى ان "الوفد اجرى استطلاعا جويا لبعض قواطع الانتشار الامني خاصة قرب نهر ديالى في الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة لمتابعة اجراءات تامين الضفاف والبساتين المجاورة".

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