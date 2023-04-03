2023/04/03 | 22:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _IcRq9PIz9o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سولفلي || أجــواء رمضــان بعد الإفــطار من مول زيونة ببغداد مع فاطمة قيدار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سولفلي || أجــواء رمضــان بعد الإفــطار من مول زيونة ببغداد مع فاطمة قيدار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).