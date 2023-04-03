2023/04/03 | 22:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xRLPcVi1vew

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل : الوجود العسكري داخل المناطق المحررة يربك الوضع الأمني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غازي فيصل : الوجود العسكري داخل المناطق المحررة يربك الوضع الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).