2023/04/03 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yJH21PPRYGA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منال المعتصم: لا يوجد أي إعلامية عراقية ناجحة عربيا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منال المعتصم: لا يوجد أي إعلامية عراقية ناجحة عربيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).