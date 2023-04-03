المرسومي يحذر من قرارات أوبك.. خطيرة جدا والوقت غير مناسب للعراق

2023/04/03 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، ان قرارات منظمة أوبك بلس العالمية جاءت بالتنسيق مع جميع دول المنظمة ولم يكن تطوعيا، فيما أكد ان الوقت غير مناسب بالنسبة للعراق بالتزامن مع توقف صادرات كردستان وكركوك مما سيجعل العراق يخفض مليون برميل من انتاجه خلال الفترة الحالية.

وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار التخفيض سيقطع من الموازنة العامة مبالغ تصدير مليون برميل نفط يوميا وسط اقتضاء العراق لتغطية العجز المالي فيها”، مشيرا الى ان “قرار منظمة أوبك بلس العالمية جاء بالتنسيق مع جميع دول المنظمة ولم يكن تطوعيا”.

وتابع، ان “القرار سيصبُ بمصلحة العراق في حال اتجهت أسعار النفط الى الارتفاع المستمر مع إعادة تضمين صادرات كردستان في الموازنة العامة”، لافتا الى ان “هنالك مخاطر عديدة ستتزامن مع قرار أوبك، أولها ضعف النمو الاقتصادي العامي مما سينعكس على سلبا على أسعار النفط”.

وبشأن المشكلة التي تزامنت مع قرارات اوبك بلس بتخفيض الانتاج، يبين المرسومي: ان “الوقت غير مناسب بالنسبة للعراق بالتزامن مع توقف صادرات كردستان وكركوك مما سيجعل العراق يخفض مليون برميل من انتاجه خلال الفترة الحالية”، مبينا ان “الخطر الأكبر الذي سيرافق الموازنة هو انخفاض أسعار النفط والحذر من زيادة العجز الكبير في موازنة 2023”.

وفي ظل التقلبات والاضطرابات المستمرة التي تطرأ على اسعار سوق النفط العالمية ما بين الانخفاض والارتفاع، تتضارب التصريحات بشأن قدرة الحكومة على تغطية العجز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، واهمية حل مشكلة إقليم كردستان من اجل تضمين 400 الف برميل في الموازنة الحالية تحت سيطرة شركة سومو الوطنية.

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