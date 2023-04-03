المالية النيابية تكشف أبرز التعديلات التي ستجريها بالموازنة

2023/04/03 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن ابرز التعديلات التي ستجريها على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “سرعة إقرار الموازنة تعتمد على بنودها وأبوابها”، لافتا الى أن “المالية النيابية ستجري بعض التعديلات على الموازنة تخص تخفيض نسبة العجز وسعر برميل النفط”.

واضاف ان “نسبة العجز في الموازنة بلغت 64‎%‎ بعد اضافة درجات وظيفية جديدة، وهذا المبلغ ضخم وكبير جدا، وكذلك سعر برميل النفط الذي بدأ بالانخفاض، لذلك اغلب الفقرات التي سيتم تعديلها في الموازنة ستخص تخفيض العجز وسعر برميل النفط “.

وأشار الكاظمي إلى أن “الموازنة سيتم إرجاعها للحكومة بعد قراءتها واجراء التعديلات اللازمة للمصادقة عليها”، داعيا القوى السياسية إلى “التعامل مع الموازنة بطريقة فنية وعدم تعطيلها”.

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