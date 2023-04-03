2023/04/03 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bjFOkpjSrRg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدينار يواصل ارتفاعه التدريجي أمام الدولار في السوق الموازية | تقرير زيد الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدينار يواصل ارتفاعه التدريجي أمام الدولار في السوق الموازية | تقرير زيد الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).