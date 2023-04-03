مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح شمالي بغداد

2023/04/03 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحون مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شقيقين شمال العاصمة ما اسفر عن مقتل احدهم واصابة الاخر بجروح".

وأضاف المصدر أنه"حسب المعلومات الوارد ان الحادث يعود نتيجة خلافات عشائرية".

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