ايران تكشف ما تعهدت به الحكومة العراقية بشأن معارضيها في كردستان- عاجل

2023/04/03 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، ان الحكومة العراقية "تعهدت بنزع سلاح الزمر الارهابية المناوئة للثورة الاسلامية المتموقعة في اقليم كردستان العراق، وطردها الى خارج اراضي هذا البلد".

ونقل وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا)، عن باقري قوله، بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد، انه "بعد قصف معاقل الزمر الارهابية المناوئة للثورة الاسلامية المتموقعة في اقليم كردستان العراق، تعهدت الحكومة المركزية لهذا البلد بان تجرد تلك المجموعات الارهابية عن السلاح".

يذكر ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، زار العراق في 19 آذار الماضي ووقع برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني محضرا أمنيا مشتركا بين البلدين.

ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.

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