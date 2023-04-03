استعداداً للمحاكمة.. ترامب يصل الى نيويورك لمواجهة 30 تهمة

2023/04/03 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مطار لا غوارديا بمدينة نيويورك، قبل توجهه إلى المحكمة يوم الثلاثاء في مانهاتن، حيث سيتم توجيه لائحة الاتهام إليه.

وأفادت شبكة CNN أن ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري، لكن لائحة الاتهام لا تزال تحت الختم.

وقال مصدر مطلع على خططه إن ترامب "سيقضي ليلة الاثنين في برجه" بالمدينة.

ومن المقرر أن يرافق جهاز الخدمة السرية، الرئيس السابق ترامب في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة، حيث من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة.

ومن المتوقع أن يعود الرئيس السابق إلى فلوريدا بعد وقت قصير من مثوله أمام المحكمة، وقد حدد موعدا لإلقاء خطاب علني مساء الثلاثاء.

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