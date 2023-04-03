بالفيديو.. الصدر يزور مرقد الإمام علي في النجف

2023/04/03 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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زار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مرقد الإمام علي (ع) في النجف الأشرف.

ووثق مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل لحظة دخول الصدر الى العتبة العلوية وسط حشد من اتباعه.

وقل ظهور الصدر إعلامياً منذ اعتزاله وتياره العمل السياسي بعد استقالة كتلته البرلمانية من مجلس النواب في حزيران 2022 بعد عام من انسداد سياسي الذي انتهى بتشكيل إئتلاف إدارة الدولة حكومة محمد شياع السوداني في نهاية تشرين الأول الماضي.

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