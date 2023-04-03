2023/04/03 | 23:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، الاثنين، مدينة الكاظمية المقدسة .

وقال مكتب السوداني في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يزور مدينة الكاظمية المقدسة ويؤدي مراسم زيارة مرقد الإمامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهما السلام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يزور الكاظمية ويؤدي مراسم زيارة مرقد الإمامين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يزور الكاظمية ويؤدي مراسم زيارة مرقد الإمامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).