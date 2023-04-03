ممثل خامنئي متوعدًا إسرائيل: جريمة قتل المستشارين العسكريين في سوريا لن تمر دون رد

2023/04/03 | 23:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد محمد رضا تويسركاني، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن “جريمة إسرائيل بقتل مستشارين في الحرس الثوري بسوريا لن تمر دون عقاب”.وفي جلسة قرآنية بمقر القوة الجوفضائية للحرس الثوري، قال تويسركاني إن “استشهاد هذين الشهيدين المدافعين عن مراقد آل البيت سيكون مقدمة لانتصارات كبيرة في […]

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