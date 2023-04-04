2023/04/04 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان "حسن" من اوائل شباب محافظة ذي قار

ممن لبوا فتوى المرجعية الدينية العليا

بالدفاع الكفائي والتحق بالقتال مع

تشكيلات سرايا السلام في قاطع سامراء،

واستمر بالقتال لاكثر من سنتين حتى اصيب

في بطنه وساقه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:انفق مئات الملايين في مستشفيات الخارج دون جدوى ممثل السيستاني يوعز بعلاج جريح من سرايا السلام مجانا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو:انفق مئات الملايين في مستشفيات الخارج دون جدوى ممثل السيستاني يوعز بعلاج جريح من سرايا السلام مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).