2023/04/04 | 00:11 - المصدر: وكالة نون
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الصدري، مساء الاثنين، صور ومقاطع
فيديو لزعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر، أثناء زيارته ضريح الإمام علي بن
أبي طالب في النجف.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: ظهور جديد لمقتدى الصدر في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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