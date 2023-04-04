صور: ظهور جديد لمقتدى الصدر في النجف

2023/04/04 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

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الصدري، مساء الاثنين، صور ومقاطع

فيديو لزعيم التيار الصدري مقتدى

الصدر، أثناء زيارته ضريح الإمام علي بن

أبي طالب في النجف.

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