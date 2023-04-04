"المياه مقابل العمليات العسكرية".. قيادي في الإطار ينفي اتفاقاً بين بغداد وأنقرة- عاجل

2023/04/04 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى قيادي في الإطار التنسيقي، وجود اتفاق بإطلاق المياه للعراق مقابل شن تركيا عمليات عسكرية في شمال البلاد.

وقال النائب محمد الصيهود، في تصريح صحفي، إن :"زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا نحو العراق، لم تتم وفق ما يروج له بأنه صفقة لتكثيف العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية".

وأضاف، أن "مفاوضات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأولية نجحت في مضاعفة الإطلاقات المائية من قبل تركيا، والجهود مستمرة لإنقاذ العراق من أزمة الجفاف، دون تقديم تنازل على حساب سيادة العراق"، على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، زار أنقرة الشهر الماضي على رأس وفد حكومي رفيع، وتضمن اعلان تركيا بزيادة الإطلاقات المائية الى العراق عبر نهر دجلة ولمدة شهرز

وأكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، بدء أنقرة زيادة التدفقات المائية إلى نهر دجلة، تنفيذاً للاتفاق بين البلدين" مبينة أن "زيادة التدفقات التركية تصل إلى 1500 متر مكعب بالثانية، أي ضعفا الكمية التي كانت تُرسل سابقاً للعراق من قبل أنقرة".

يذكر ان تركيا تواصل بين فترة وأخرى شن عملياتها العسكرية في شمال العراق مستهدفة مسلحي حزب العمال الكردستاني.

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