بالفيديو.. وزير العمل: تشريع قانون الضمان خلال أسابيع.. وهذه مميزاته

2023/04/04 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أنه سيتم تشريع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال الأسدي في مقطع فيديو تلقت (بغداد اليوم) على نسخة منه، انه "اجتمع مع لجنة العمل النيابية، الخميس الماضي، وتم الانتهاء من القضايا الختامية في هذا القانون".

وأضاف، ان "القانون سيدفع المواطنين الى القطاع الخاص لوجود راتب تقاعدي اذا تعرض المشمول به الى الإصابة او للوفاة أو وصل الى السن التقاعدي حاله كحال القطاع العام".

وأكد الأسدي، ان "القانون يحتاج الى دعاية واعلان وتسويق، في انه يحفظ حقوق المشمولين به كالعاملين في القطاع العام اذا لم يكن أفضل".

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