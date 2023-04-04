ترامب في نيويورك.. ماذا سيحدث في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق؟

2023/04/04 | 00:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل دونالد ترامب - أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية - إلى نيويورك قبيل محاكمته المتوقعة، الثلاثاء، بعد أن وجهت له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام الأسبوع الماضي.

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