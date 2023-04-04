2023/04/04 | 00:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد السيد محسن —– يروى عند العامة ان احد الدفانين كان يتحايل على الموتى فيسرق اكفانهم بعد دفنهم , وكان موضع انتقاد كبير من قبل الاهالي وبعد موته كان اهالي البلدة يلعنونه جهارا امام ابنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومات ابن الدفان المركز الخبري الوطني.

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