وزير العمل يوجه هيئة الحماية الاجتماعية بمقاطعة بيانات المتقدمين من النساء و اليتامى

2023/04/04 | 01:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، احمد الموسوي، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضم الملاكات العليا والمختصين في هيئة الحماية الاجتماعية، لمناقشة الاجراءات الفنية وطرق معالجة توقف النظام من تحديث البرامج لاسيما مع توسعة الشمول وزيادة بيانات نظام هيئة الحماية الاجتماعية وتم طرح عدد من الاجراءات الفنية التي تؤدي إلى استمرار فاعلية النظام الالكتروني و انسيابية […]

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