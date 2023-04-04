شاهد بالفيديو.. انت لبنانية لو عراقية؟

2023/04/04 | 01:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NVQX-3yiKp4

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