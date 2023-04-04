سرقة القرن في العراق تطال أسماء كبيرة

2023/04/04 | 01:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع

السوداني في مقابلة تلفزيونية عن وجود

شبكة واسعة من كبار المسؤولين في

الحكومة السابقة متورطون بشكل أو بآخر

في التغطية على الفاسدين ومن نهبوا

المال العام، مشيرا إلى

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