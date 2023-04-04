رئيس الوزراء يزور مرقد الامام ابي حنيفة بالاعظمية

2023/04/04 | 01:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني ضريح الإمام أبي حنيفة

النعمان في مدينة الأعظمية ببغداد

وأجرى السوداني زيارة إلى ضريح الإمام

أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه في

مدينة الأعظمية، متضرعاً با

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