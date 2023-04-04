السوداني يزور مرقد الامامين الكاظمين عليهما السلام

2023/04/04 | 01:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني مدينة الكاظمية المقدسة وادى

مراسم زيارة مرقد الإمامين موسى بن جعفر

ومحمد الجواد عليهما السلام.

والتقى رئيس مجلس الوزراء رئيسَ وأعضاء

مجلس إدارة العتبة ا

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