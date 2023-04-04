شاهد بالفيديو.. الخنجر: أهالي جرف الصخر سيعودون إلى مدينتهم ولن نسمح بانتشار الميليشيات في العراق

2023/04/04 | 01:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tb90izt7p8A

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